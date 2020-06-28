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Esad'ın kızını sevdiğini söyleyen Suriyeli askerden haber alınamadığı iddia edildi

28 Haziran 2020 17:23

Yezin Sultani isimli Suriyeli asker sosyal medya hesabından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kızı Zeynüşşam'ı  'sevdiğini' söyledi. Askerin paylaşımından bir süre sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Esad'ın 16 yaşındaki kızına Zeynüşşam'a, "Seni seviyorum, ben seninim, sen de benimsin" şeklinde mesaj gönderen Suriye Arap Ordusu'na mensup asker, paylaştığı videolardan kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.

Sultani'ye ne olduğu henüz bilinmiyor. Yerel bir televizyona konuşan arkadaşı, Yezin Sultani'nin Suriyeli güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını öne sürdü.

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