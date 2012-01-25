-Suriye, Arap gözlemcilerin görev süresini uzattı ŞAM (A.A) - 24.01.2012 - Suriye, Arap Birliği gözlemcilerinin görev süresini bir ay daha uzatılması konusunda onay verdi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın bildirdiğine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, bu akşam Arap Birliği'ne gönderdiği mektupla, Suriye hükümetinin gözlemcilerin görev süresinin 24 Ocak'tan 23 Şubat'a kadar uzatıldığı konusunda onay verdiği bilgisini ilettti. Arap Birliği'nin iki numaralı ismi Ahmed Bin Helli, gözlemcilerin görev süresinin resmi olarak 19 Ocak'ta sona erdiğini ve şifahi bir anlaşmayla 24 Ocak'a kadar uzatıldığını belirterek, gözlemcilerin, Suriye hükümetinin görev süresini uzatmaması durumunda çalışmalarını durduracaklarını ancak bulundukları yerde kalacaklarını ve Suriye'nin yanıtını alıncaya kadar hareket etmeyeceklerini kaydetmişti. Bin Helli, Körfez ülkelerinin gözlemcilerini çekme kararına rağmen, heyetin Suriye'nin onay vermesi durumunda çalışmalarını sürdüreceğini söylemişti.