T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye, Arap gözlemcilerin görev süresini uzattı ŞAM (A.A)

25 Ocak 2012 00:02

-Suriye, Arap gözlemcilerin görev süresini uzattı ŞAM (A.A) - 24.01.2012 - Suriye, Arap Birliği gözlemcilerinin görev süresini bir ay daha uzatılması konusunda onay verdi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın bildirdiğine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, bu akşam Arap Birliği'ne gönderdiği mektupla, Suriye hükümetinin gözlemcilerin görev süresinin 24 Ocak'tan 23 Şubat'a kadar uzatıldığı konusunda onay verdiği bilgisini ilettti. Arap Birliği'nin iki numaralı ismi Ahmed Bin Helli, gözlemcilerin görev süresinin resmi olarak 19 Ocak'ta sona erdiğini ve şifahi bir anlaşmayla 24 Ocak'a kadar uzatıldığını belirterek, gözlemcilerin, Suriye hükümetinin görev süresini uzatmaması durumunda çalışmalarını durduracaklarını ancak bulundukları yerde kalacaklarını ve Suriye'nin yanıtını alıncaya kadar hareket etmeyeceklerini kaydetmişti. Bin Helli, Körfez ülkelerinin gözlemcilerini çekme kararına rağmen, heyetin Suriye'nin onay vermesi durumunda çalışmalarını sürdüreceğini söylemişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24