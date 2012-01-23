-Suriye Arap Birliği'nin planını reddetti ŞAM (A.A) - 23.01.2012 - Suriye hükümeti, Arap Birliği'nin ülkedeki krizin çözümüne yönelik yeni planını reddederek, bunu içişlerine ağır bir müdahale olarak niteledi. Suriyeli bir yetkili, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Suriye, Arap çalışma planının dışında kendisine karşı alınan bu kararları reddetmektedir ve bunları ulusal egemenliği ile içişlerine ağır bir müdahale olarak değerlendirmektedir" dedi. ''Arap Birliği Bakanlar Kurulu (dışişleri bakanları) teröristlere para ve silah sağlanmasını durdurarak sorumluluklarını yerine getirmeli'' diyen Suriyeli yetkili, yeni planın Arap Birliği sözleşmesinin ağır bir ihlali olduğunu savundu. Suriyeli yetkili, "Halkın çıkarlarına ters olan Arap Birliği Bakanlar Kurulu'nun kararı, Suriye'nin reformcu politikalarını sürdürmesini ve kriz sırasında ulusal birlik ile Devlet Başkanı Esad'ın etrafında biraraya gelmeye verdiği önemi gösteren halkının emniyeti ile istikrarını sağlamadaki kararlılığını engellemeyecektir" dedi. Arap Birliği dışişleri bakanlarının dün geceki toplantısından Suriye'de Ulusal Birlik Hükümeti kurulması ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın görevini yardımcısına devretmesi kararı çıkmıştı. Suriye'de bulunan Arap Birliği gözlemci heyetinin raporlarını inceleyen Arap Birliği dışişleri bakanları, Suriye'de 2 ay içerisinde Ulusal Birlik Hükümeti kurulmasını, Esad'ın görevini yardımcısına devretmesini ve Suriye'de demokratik bir geçiş süreci için erken seçim yapılmasını istemişti. Kararda ayrıca iç güvenlik güçlerinin rehabilitasyonu konusunda kurulacak Ulusal Birlik Hükümetine destek verileceği kaydedilmişti. Arap Birliği kaynakları, Suriye için gelinen noktanın Yemen'deki sürece benzediğini, Körfez İşbirliği Konseyi'nin Yemen'e önerdiği geçiş sürecinin bir benzerinin Suriye için önerildiğini ileri sürmüşlerdi.