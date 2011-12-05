Suriye: Arap Birliği’ne olumlu yanıt verdik

T24 - Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Şam yönetiminin Arap Birliği’nin ülkeyi gözlemcilere açma talebine “olumlu yanıt” verdiğini söyledi.



Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre, sözcü Cihad Makdissi, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in dün gece Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi'ye bir mektup yazarak, birliğin gözlemcilerinin ülkeye girişine izin vereceklerini bildirdiğini söyledi.



Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Arap Birliği'nin ülkeye gözlemci göndermesini kabul eden Esad rejimi, protokolün Şam'da imzalanmasını istiyor.



Protokolün imzalanması halinde, "üyeliğinin askıya alınması" ve "ekonomik yaptırım" kararlarının geçersiz sayılmasını talep eden Suriye yönetiminin, anlaşmaya varılmasından sonra, protokol metninin imzalandıktan sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere gönderilmesini ve resmi belge sayılmasını istediği ifade ediliyor.





Pazar'a kadar süre verilmişti



Arap Birliği üyesi ülkelerin liderleri Suriye'ye Pazar gününe kadar süre vermişti. Birliğin planı kapsamında Şam hükümetinin ilan ettiği ateşkese uyulup uyulmadığını değerlendirecek gözlemcilerin Suriye’ye girişine izin verilmesi talep edilmişti.



Birlik, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde alınacak bir kararla Suriye’ye uluslararası müdahalede bulunulmasını da gündeme getirme tehdidinde bulunmuştu.



Şam'ın uluslararası gözlemcileri kabul etmesiyle, Arap Birliği üyesi ülkelerin geçen haftadan itibaren uygulamaya başladığı yaptırım kararlarının askıya alınması da söz konusu olabilir.





Arap Birliği'nin yaptırım kararı etkili oldu



Suriye’nin Arap Birliği’nin daha önce belirlediği 25 Kasım tarihine kadar uluslararası gözlemcilerin ülkeye girişine izin vermemesi, Arap Birliği’nin dokuz maddelik yaptırım paketini gündeme getirmesine neden olmuştu.



ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin uyguladığı yaptırımlar gibi Arap Birliği’nin yaptırım paketi de Suriye hükümetini hedef alıyordu.



Yaptırım paketinde bulunan merkez bankaları yasağı, Arap ülkelerinin Suriye’deki projelerine finansmanın durdurulması ve Suriye hükümetinin Arap bankalarındaki varlıklarının dondurulması gibi önlemler geçen hafta başında yürürlüğe girdi.





Kardeşine yasak var , Esad'a yok



Arap ülkelerinin liderlerinin Katar’da yaptığı toplantıda ayrıca 19 Suriyeli yetkiliye seyahat yasağı uygulanması kabul edilmişti. Bu 19 isim arasında Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkede protestoculara uygulanan baskının asıl yöneticisi olduğuna inanılan kardeşi Mahir, Suriyeli bakanlar, istihbarat şefleri ve güvenlik yetkilileri de bulunuyor.



Ancak listede Beşar Esad yok.





Suriye'nin üyeliği askıya alındı



Arap Birliği, Suriye’de sekiz aydır yaşanan protestoların iç yüzünün anlaşılabilmesi için ülkenin uluslararası gözlemcilere açılmasını da kapsayan planını 2 Kasım tarihinde Şam hükümetine sunmuştu.



Suriye’nin teklife sıcak bakmasına rağmen herhangi bir gelişme yaşanmamasından dolayı, 16 Kasım tarihinden itibaren Şam’ın Arap Birliği üyeliği askıya alınmıştı.





