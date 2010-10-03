-SURİYE, ARABULUCU OLARAK TÜRKİYE'Yİ İSTEDİ ŞAM (A.A) - 03.10.2010 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İsrail'le yapılacak yeni bir dolaylı müzakerenin Türkiye'nin arabuluculuğunda olması ve kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyledi. Muallim, Lazkiye'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türklerin oynadığı rolün güvenilir olduğu kanıtlandı ve dolayısıyla buna devam etmek istememiz son derece doğal. Bu nedenle dolaylı görüşmeler bir Türk arabulucusuyla yapılmalı" dedi. Dışişleri Bakanı Muallim, gösterilecek başka çabaların da Türkiye'nin oynayacağı rolü tamamlayıcı olmakla birlikte ikincil olacağını kaydetti. Suriye, barış masasına oturmak için, İsrail askerlerinin 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nden tamamen çekilmesini koşulunu getiriyor. İsrail hükümeti ise önkoşul kabul etmiyor.