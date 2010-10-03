T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE, ARABULUCU OLARAK TÜRKİYE'Yİ İSTEDİ ŞAM (A.A)

03 Ekim 2010 23:37

-SURİYE, ARABULUCU OLARAK TÜRKİYE'Yİ İSTEDİ ŞAM (A.A) - 03.10.2010 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İsrail'le yapılacak yeni bir dolaylı müzakerenin Türkiye'nin arabuluculuğunda olması ve kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyledi. Muallim, Lazkiye'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türklerin oynadığı rolün güvenilir olduğu kanıtlandı ve dolayısıyla buna devam etmek istememiz son derece doğal. Bu nedenle dolaylı görüşmeler bir Türk arabulucusuyla yapılmalı" dedi. Dışişleri Bakanı Muallim, gösterilecek başka çabaların da Türkiye'nin oynayacağı rolü tamamlayıcı olmakla birlikte ikincil olacağını kaydetti. Suriye, barış masasına oturmak için, İsrail askerlerinin 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nden tamamen çekilmesini koşulunu getiriyor. İsrail hükümeti ise önkoşul kabul etmiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24