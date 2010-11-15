-SURİYE ANLAŞMA İDDİALARINI YALANLADI ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Suriye'nin Ankara Büyükelçisi Nidal Kabalan, Suriye ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Ada'yı ziyareti sırasında, "münhasır ekonomik bölge" anlaşması imzalandığı yolundaki haberlerin "tamamen yalan" olduğunu söyledi. Kabalan, "Böyle bir anlaşma kesinlikle imzalanmadı. Hatta, Devlet Başkanı Esad'ın ziyareti sırasında gündeme bile gelmedi" dedi. Türkiye ile Suriye yönetimleri ve halkları arasında, güven ve nezakete dayalı çok özel bir ilişki olduğunu belirten Kabalan, bu ilişkiye herhangi bir şekilde zarar verecek bir davranışta bulunulması iddiasının "akıl dışı" olduğunu kaydetti. Büyükelçi Kabalan, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın, Rum kesimini ziyareti sırasında, "Türkiye ile ilişkilerin çok özel olduğunu aklında bulundurduğundan" emin olduğunu, Türkiye ile ilişkilere zarar vermeyeceğini ve Türkiye'nin çıkarlarının da aklında olacağını belirtti. Bu nedenle "iddiaların kesinlikle gerçeğe dayanmadığını ve tamamen yalan olduğunu" vurgulayan Kabalan, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki hassasiyetini çok iyi bildiklerini, "münhasır ekonomik bölge kararını içeren bir anlaşmanın kesinlikle imzalanmadığını, hatta gündeme bile gelmediğini" tekrarladı. Suriye ile Kıbrıs Rum kesimi arasında yakın gelecekte karşılıklı feribot seferlerinin başlatılması konusunda ise kendisine ayrıntılı bilgi ulaşmadığını belirten Kabalan, iki ülke arasında turizm ya da iş nedeniyle yolcu taşınması ile iki ülke arasında bir anlaşma imzalanması arasında büyük bir fark olduğu vurguladı. Büyükelçi Kabalan, basında yer alan haberler ya da analizlerle ilgili yorum yapmaktan yana olmadıklarını, basın özgürlüğüne büyük önem verdiklerini ancak bu iddiaların gerçek olmaması nedeniyle açıklama yaptıklarını sözlerine ekledi.