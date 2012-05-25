Suriye aidatını ödeyemeyince ABD'yi suçladı

Suriye, BM'ye üyelik aidatını ABD'de hesap açacak banka bulamadığı için ödeyememekten dolayı şikayetçi oldu. BM'de aidatını uzun süre ödeyemeyen üye ülke, oy kullanma hakkını kaybediyor.



Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi BM Genel Kurulu'nun bütçe komisyonunda yaptığı açıklamada, BM'ye olan üyelik aidatlarını ödeyemediklerini, bunun nedeninin ise ABD'de kendilerine hesap açacak banka bulamamaları olduğunu söyledi.

Caferi, 2011 yılının başında, kendilerinin de hesabı bulunduğu bir Amerikan bankasının, Suriye ve başka birkaç ülkenin diplomatik temsilciliklerine ait hesapları kapattığını, bunun üzerine büyük zorluklarla Washington'da başka bir bankada hesap açtırdıklarını söyledi. Bu bankanın da beklenmedik bir şekilde hesaplarını kapattığını anlatan Caferi, bundan sonra da başka bir banka bulamadıklarını belirtti.



'Banka hesabı açamıyoruz'



Caferi, BM'nin kurucu üyelerinden olan Suriye'nin 1945 yılından beri BM'ye aidatını tam ve zamanında ödediğini, ancak bugün BM'ye evsahipliği yapan ABD'de bir banka hesaplarının bulunmadığını belirtti.

''Bu son derece saçma ve yasa dışı bir durum'' diye konuşan Caferi, ABD'nin kendilerine karşı tek taraflı ve adil olmayan yaptırımlar uyguladığını savunarak ev sahibi ülke olarak ABD'nin bu konuyu biran önce çözmesi gerektiğini söyledi.



Oy kullanma hakkını kaybediyor



ABD'nin BM Daimi Temsilciliği yetkilileri ise yabancı diplomatik temsilciliklerle çalışan kimi Amerikan bankalarının şubelerini kapattığını teyit ederek konuyu çözmek için uğraştıklarını belirttiler.

BM'ye üye ülkeler, üyelik aidatlarını uzun zaman ödeyemedikleri durumlarda BM Genel Kurulu'nda oy haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyorlar.