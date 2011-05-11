T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ  NEW YORK (A.A)

11 Mayıs 2011 22:25

-SURİYE ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ  NEW YORK (A.A) - 11.05.2011 - Ülkedeki protesto gösterilerini şiddet yoluyla bastırmaya çalışmakla suçlanan Suriye, BM İnsan Hakları Konseyi'ne adaylıktan vazgeçmeyi kabul etti.   BM'deki Hindistan temsilci yardımcısı Manjeev Singh Puri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin bu yıl aday olmak yerine, 2013'de aday olmayı tercih ettiğini söyledi.  Suriye, 47 üyeli konseye, Asya ülkeleri grubunda Hindistan, Endonezya ve Filipinler ile birlikte adaydı. Ancak adaylığa Batılı ülkeler karşı çıkıyordu.  Cenevre merkezli konseyin üyelerinin üçte biri, BM Genel Kurulu sırasındaki seçimle yenilenecek.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24