-SURİYE ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ NEW YORK (A.A) - 11.05.2011 - Ülkedeki protesto gösterilerini şiddet yoluyla bastırmaya çalışmakla suçlanan Suriye, BM İnsan Hakları Konseyi'ne adaylıktan vazgeçmeyi kabul etti. BM'deki Hindistan temsilci yardımcısı Manjeev Singh Puri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin bu yıl aday olmak yerine, 2013'de aday olmayı tercih ettiğini söyledi. Suriye, 47 üyeli konseye, Asya ülkeleri grubunda Hindistan, Endonezya ve Filipinler ile birlikte adaydı. Ancak adaylığa Batılı ülkeler karşı çıkıyordu. Cenevre merkezli konseyin üyelerinin üçte biri, BM Genel Kurulu sırasındaki seçimle yenilenecek.