Suriye açıklarında 12 ülkeden 59 savaş gemisi var!

Doğu Akdeniz, Rusya’nın da Suriye’deki savaşa dahil olmasıyla 12 ülkenin güçlü savaş gemileriyle boy gösterdiği sıcak bölge haline geldi. Türk donanması da 20 muharip, 14 lojistik destek gemisiyle tedbirlerini artırdı.

Suriye’de yaşanan savaşın uluslararası kriz haline gelmesi, Akdeniz’in savaş gemisiyle dolmasına neden oldu. Rusya’nın yeni gemilerini Akdeniz’e göndermesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da teyakkuz duruma geçti. Doğu Akdeniz’de Türkiye dahil 12 ülkeden 59 gemi dolaşırken Türk Donanması çevre limanlarda da 20 muharip, 14 lojistik destek gemisi ile tedbirlerini artırdı. Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’ndan herhangi bir savaş gemisinin bölgeye gitmesi 18 saat sürüyor.