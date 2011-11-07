-Suriye, ABD'yi suçladı KAHİRE (A.A) - 07.11.2011 - Suriyeli yetkililer, ABD'yi ülkedeki "kanlı eylemlere karışmakla" suçlayarak Arap Birliği'nden yardım istedi. Merkezi Kahire'de bulunan Arap Birliği'nden yayımlanan bildiride, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in örgüte gönderdiği mektupta, "Washington yönetimini kanlı eylemlere karışmakla suçladığı ve örgütten eylemleri kınamasını, buna son vermek için gerekeni yapmasını istediği" belirtildi. Bildiride, ülkeyi krizden çıkarmaya yönelik Arap planını koşulsuz kabul eden Suriye'nin buna paralel olarak örgütten planın uygulanabilmesi için uygun ortamın yaratılmasını talep ettiği kaydedildi.