Suriye-ABD ilişkilerinde bahar havası

Suriye, geçen yıl kapattığı Amerikan Dil Merkezi'nin yeniden açılmasına izin verdi.



Başkent Şam'daki Amerikan Büyükelçiliğindan Tracy Robert Pounds adlı yetkili, Suriye'nin merkezi yeniden açmasından memnuniyet duyduklarını ve ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Suriye hükümetinin merkezin açılmasına dair belgeyi perşembe günü gönderdiğini söyleyen Pounds, genellikle Suriyeli öğrencilere İngilizce öğreten merkezin ne zaman açılacağı hakkında bilgi vermedi.



Suriye, 26 Ekim 2008'de ülkenin doğusunda Amerikan ordusunun düzenlediği saldırıdan sonra Amerikan Dil Merkezi'nin yanı sıra Amerikan Kültür Merkezi ile Şam'daki Amerikan Okulu'nu kapatmıştı.



Suriye'nin kararının, Barack Obama'nın ABD Başkanı olmasından sonra iki ülke arasında gelişen ilişkilerin yeni göstergesi olduğu bildiriliyor.

