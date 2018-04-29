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BBC Türkçe

Suriye: ABD desteği Kürtleri sarhoş etti ama sonsuza dek sürmez

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, ABD'nin desteğinin Kürtleri "sarhoş ettiğini" ve bunun etkisiyle petrol sahalarını kontrol etmek istediğini söyledi. Muallim, Suriye'nin egemenliğinin ihlal edilmesine asla izin vermeyeceğini belirtti.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, petrol alanlarının kontrolü konusunda Kürt grupların Suriye ordusu ile mücadele içinde olduğunu ancak böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Rusya'nın Soçi kentinde mevkidaşı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Muallim, "(Kürtler), Suriye'nin hiçbir koşul altında egemenliğinin ihlal edilmesine izin vermeyeceğini çok iyi bilir" dedi.

Muallim ayrıca, "ABD'nin desteği ve yardımı onları sarhoş etti. Ancak bu desteğin sonsuza dek sürmeyeceğini anlamaları lazım" diye konuştu.

2010 yılı itibariyle, Suriye'de 2,5 milyar varillik petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. Savaş öncesinde devletin toplam gelirlerinin yüzde 25'i petrolden geliyordu.

Suriye'nin petrol sahalarının önemli bir kısmı kuzeydoğusunda bulunuyor. Bu bölgenin kontrolü ise şu anda Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Kürtler ve Suriye devleti arasında bölünmüş durumda.

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