-Suriye: "Protokol Şam'da imzalansın" ŞAM (A.A) - 05.12.2011 - Arap Birliği'nin ülkeye gözlemci göndermesini kabul eden ve konuyla ilgili birliğe "olumlu yanıt" verdiğini açıklayan Suriye yönetimi, protokolün Şam'da imzalanmasını istiyor. Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Arap Birliği'nin Suriye'deki krizi bitirmek amacıyla aldığı kararlara olumlu yanıt verdiğini ve bazı şartları olduğunu açıklayan Suriye yönetiminin, protokolün Şam'da imzalanmasını istediği belirtildi. Protokolün imzalanması halinde, "üyeliğinin askıya alınması" ve "ekonomik yaptırım" kararlarının geçersiz sayılmasını talep eden Suriye yönetiminin, anlaşmaya varılmasından sonra, protokol metninin imzalandıktan sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere gönderilmesini ve resmi belge sayılmasını istediği ifade ediliyor. Öte yandan, El Cezire televizyonuna canlı yayınla bağlanan Suriye Ulusal Meclisi üyesi Basma Kadmani, Arap Birliği'nin bu durumu kabul etmemesi gerektiğini çünkü yönetimin yeniden zaman kazanmaya çalıştığını kaydetti. Arap Birliği de, Suriye yönetiminin "üyeliğinin askıya alınması" ve "ekonomik yaptırım" kararlarının geçersiz sayılmasını istediğini açıkladı. -Aktivistler: "Bugün 8 kişi öldürüldü" Öte yandan Suriyeli aktivistler, güvenlik güçlerinin bugün düzenlediği operasyonlarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Aktivistler çeşitli kentlerde yapılan operasyonlarda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenlerin çoğunun Humus kentinde olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını ve tutuklandığını kaydetti. Ülkenin orta kesimlerinde bulunan Humus kentinde operasyonların devam ettiği ifade ediliyor. Suriye'de Mart ayında olayların başlamasından bu yana 4 binden fazla kişinin öldüğü belirtiliyor. Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkede silahlı gruplara karşı operasyonların devam ettiğini, Humus kentindeki El Vaer semtinde silahlı grupların bir babayla üç çocuğunu öldürdüğünü ve Humus ilindeki Baas Üniversitesi'nde öğretim üyesi bir profesöre suikast eylemi düzenlendiğini, eylemin başarısız olduğunu duyurdu.