-Suriye "Özgürlük Kafilesi" Kilis'te KİLİS (A.A) - 12.01.2012 - Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye girmeye çalışacak olan ve kendilerine 'Özgürlük Kafilesi' adını veren Suriyeli gençler, Kilis'te bir süre bekletildikten sonra Öncüpınar Sınır kapısına doğru hareket etti. Bu sabah karayolu ve havayolu ile Gaziantep'e gelen Suriyeli muhalifler, 20 araçlık bir konvoy ile geldikleri Kilis girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Gruptan 4 temsilci ve Mazlum-Der Gaziantep Şube Başkanı Abdurrahim Çelik, Vali Yardımcısı Erkan Çapar, Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar ve diğer yetkililerle bir süre görüşme yaptı. Görüşmenin sonunda basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Vali Yardımcısı Erkan Çapar, Suriyeli grupla yaptıkları görüşmede, ülkelerinde yaşanan kaostan dolayı birlikte getirdikleri gıda ve sağlık malzemelerini ülkelerine götürmek istediklerini ve bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yapmak isteklerini bildirdiklerini söyledi. Yaptıkları değerlendirme sonucu, Türkiye'de var olan ifade özgürlüğü kapsamında Suriyeli muhalif grubun basın açıklaması yapabileceklerine karar verildiğini ifade eden Çapar, Suriye'ye gitmeleri konusunda ise pasaportu bulunan grubun sınır kapısında Suriyeli yetkililerle görüşmesine izin verildiğini kaydetti. Bu arada, Suriye bayrakları açan gençler sloganlar atarak Suriye'ye özgürlük istedi. Gençlerin oluşturduğu kalabalık grup pankartlar açarak Suriye halkının yanında oldukları mesajını verdi. Grup, burada Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed aleyhine slogan atıp Arap türküleri söylediler. Burada yapılan kısa süreli gösterinin ardından kalabalık grup yanlarına aldıkları kuru gıda, ilaç ve giyecek paketleriyle Önüpınar Sınır Kapısına doğru hareket etti.