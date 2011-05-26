T24 LogoT24 Logo
Gündem

SURİYE 3 TERÖRİSTİ TESLİM ETTİ HATAY (A.A)

26 Mayıs 2011 16:22

-SURİYE 3 TERÖRİSTİ TESLİM ETTİ HATAY (A.A) - 26.05.2011 - Suriye'nin ''Adana Mutabakatı'' gereğince 3 PKK terör örgütü mensubunu Türk makamlarına teslim ettiği bildirildi. Suriyeli yetkililerin silahsız teslim aldığı ve yaşları küçük olan 3 PKK terör örgütü mensubu, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Türk makamlarına teslim edildi. Batman nüfusuna kayıtlı olan zanlıların sorgularının İl Jandarma Komutanlığında yapılacağı, ayrıca ailelerine de haber verildiği kaydedildi. Suriye'nin, bugüne kadar ''Adana Mutabakatı'' gereğince toplam 125 terör örgütü mensubunu Türk makamlarına teslim ettiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24