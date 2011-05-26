-SURİYE 3 TERÖRİSTİ TESLİM ETTİ HATAY (A.A) - 26.05.2011 - Suriye'nin ''Adana Mutabakatı'' gereğince 3 PKK terör örgütü mensubunu Türk makamlarına teslim ettiği bildirildi. Suriyeli yetkililerin silahsız teslim aldığı ve yaşları küçük olan 3 PKK terör örgütü mensubu, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Türk makamlarına teslim edildi. Batman nüfusuna kayıtlı olan zanlıların sorgularının İl Jandarma Komutanlığında yapılacağı, ayrıca ailelerine de haber verildiği kaydedildi. Suriye'nin, bugüne kadar ''Adana Mutabakatı'' gereğince toplam 125 terör örgütü mensubunu Türk makamlarına teslim ettiği bildirildi.