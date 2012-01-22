-Suriye, 3 balıkçıyı Lübnan'a iade etti BEYRUT (A.A) - 22.01.2012 - Suriyeli yetkililer, kendi karasularına geçtiği iddiasıyla önce ateş açtığı, sonra yakaladığı 3 balıkçıyı bu sabah Lübnan'a iade ettiği, balıkçılardan birinin açılan ateşle öldürüldüğünün belirlendiği bildirildi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Suriye deniz kuvvetlerine bağlı denizcilerin, Lübnan'ın kuzeyindeki Arida sınır kapısına yakın deniz bölgesinde avlanan balıkçılara dün ateş açtığı, daha sonra bu balıkçıları Suriye'ye götürdüğü belirtildi. Haberde, Lübnanlı Fadi Hamad (37), kardeşi Halid Hamad (33) ve kuzenleri Mahir Hamad'a (17), Suriye askerleri tarafından ateş açıldığı, bu sırada Mahir Hamad'ın öldüğü kaydedildi. Meydana gelen olay nedeniyle Lübnan-Suriye sınırı dün uzun süre protesto gösterisi düzenleyen gruplarca kapatılmıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'ın yetkilileri olayın çözülmesi için devreye girmeye çağırmasının ardından, Suriyeli yetkililer bugün sabaha karşı Abbudiye sınır kapısında balıkçılardan birinin cesedi ile diğer 2 balıkçıyı Lübnanlı yetkililere teslim etti.