Sürgüne gönderilen kaplan geri döndü

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Kasım (DHA) - Rusya\'da bir yıl önce insan yaşamını tehdit ettiği gerekçesiyle uzaktaki bir vahşi yaşam parkına yollanan Sibirya kaplanı şehre geri döndü.

Bir yıl önce Rusya\'nın Vladivostok eyaletinde ortaya çıkan Vladik isimli Sibirya kaplanı, bir şehir alanına çok yaklaşarak panik ve korkuya yol açmıştı. Çalışmalar sonucu yakalanan Vladik, kaplan rehabilitasyon merkezine götürülmüş ve tedavisinin tamamlanmasının ardından \"insan yerleşim alanlarından uzak bir alan\" olan ve Vlasivostok eyaletinin kuzeyindeki Bikin Ulusal Parkı\'na bırakılmıştı.

Yaklaşık olarak 500 yetişkin Sibirya kaplanından biri olan Vladik\'in yakın zamanlarda alınan sinyallerle tekrar güneye, Vladistovok\'a doğru yola çıktığı ortaya çıktı. Yol üzerindeyken birkaç insan yapımı engelleri aşan Vladik, Vladivostok-Khabarovsk otoyolundan ve dünyaca ünlü Trans-Sibirya tren yolundan geçerek yine Vladivostok\'a geldi ve bir yıl önce salıverildiği rehabilitasyon merkezine yedi kilometre yaklaştı.

Uzmanlar tarafından boynundaki takip tasması sayesinde hareketleri gözlemlenen Vladik en son Vladivostok havaalanı yakınlarındaki Yasnoe köyünde görüldü. Doğu Sibirya Kaplan merkezi yöneticisi Sergey Aramilev, \"Vladik sağlıklı ve iyi beslenmiş görünüyor ve insanlara ve arabalara normal tepkiler veriyor. Vladik hakkında oldukça endişeliydik fakat sanırım nereye isterse oraya gidiyor. Umarız yakın bir zamanda evini bulur ve her şey düzelir\" dedi.

Havaalanına ulaştığından beri bölgenin yakınlarında ilerleyen Vladik\'in şu an Çin\'e doğru gittiği fakat Kuzey Kore\'yi de rotasına eklemiş olabileceği düşünülüyor.

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