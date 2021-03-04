Sürgünde yaşayan Suudi muhalifler: ABD'nin Veliaht Prens Selman'ı cezalandırmama kararı bizi tehlikeye atıyor

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Daha önce tehdit edildiğini belirten sürgündeki Suudi Arabistanlı muhalifler, Biden yönetiminin ABD istihbarat raporunda Cemal Kaşıkçı cinayetine onay verdiği belirtilmesine rağmen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a direkt yaptırım uygulamamasına tepki gösterdi.

The Guardian'a konuşan muhalifler, Biden yönetiminin Selman'a yaptırım uygulamayarak onları tehlikeye attığını, çünkü Veliaht Prens'in sonuç yaşamadığı için cesaretleneceğini ifade etti.

Babası eski bir Suudi üst düzey yetkili olan ve kardeşlerinin Krallık'tan ayrılmasına izin verilmeyen Khalid Aljabri, Kaşıkçı cinayeti raporunun şeffaf bir şekilde yayımlanmasından memnun olduklarını belirtse de, cezasızlığın Selman'ı daha tehlikeli hale getireceğini ifade etti. Aljabri, "Selman büyük ihtimalle parmak izi bırakmadığı sürece gelecekteki suikastların yanına kalacağını düşünüyordur" değerlendirmesinde bulundu.

Veliaht Prensi eleştirdikten sonra kendisine CIA tarafından tehdit altında olduğu bildirildilen ve Norveç'e sığınan Filistinli aktivist İyad el- Bağdadi, "Şimdi daha önce olduğumdan daha az güvendeyim. ABD'nin 'Evet o bunu yaptı' diyip sonra birkaç emirkuluna yaptırım uygulamak dışında hiçbir şey yapmaması çok tehlikeli. Bu neyi normalleştiriyor?" dedi.

Geçen sene Kanada'nın kendisine yönelik tehditler olduğunu bildirdiği Suudi muhalif gazeteci ve Kaşıkçı'nın yakın dostu Omar Abdülaziz, yaşananların "Veliaht Prens'in istediğini yapabileceğini gösterdiğini" ifade etti.