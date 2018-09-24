Sürgünde hayatını kaybeden HDP'li Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybeden İbrahim Ayhan, son yolculuğuna memleketi Siverek'te binlerce kişi tarafından uğurlandı.

Sosyal medyada Rojava'da yaşamını yitiren Aziz Güler'in fotoğrafını paylaşması sonrasında, "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Türkiye'den ayrılan Ayhan, 19 Eylül'de, bir süredir bulunduğu Irak’ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Bir dönem BDP'den 2 dönem de HDP’den Şanlıurfa milletvekilli seçilen, 5 yıl KCK davasında cezaevinde kalan Ayhan'ın cenazesi dün, karayoluyla memleketi Siverek'e getirilmişti.

Ayhan'ın cenazesi, bu sabah saatlerinde, Siverek Devlet Hastanesi’nden alınarak önce evine daha sonra da Siverek Nato Mezarlığına götürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Parti Sözcüsü Saruhan Oluç ve Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile milletvekillerinin de hazır bulunduğu Siverek Nato Mezarlığında yapılan törende eski DTK Başkanı ve Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan birer konuşma yaptı. Türk, Kürt halkının kendi geleceği, demokrasi ve özgürlüğü için çalışanları, emek verenleri asla unutmayacağını söyledi.

"Bu sistem ona bu ülkede yaşamayı reva görmedi"

HDP Eş Genel Başkanı Buldan ise şunları ifade etti: “İbrahim yoldaşımız, Kürt halkına uygulanan bütün zulümleri gördü. İbrahim yoldaşımız cezaevlerini gördü ama en sonunda sürgünde yaşamını yitirdi. Kürt halkına reva görülen her türlü zulme tanıklık etti, her türlü zulmün karşısında mücadele etti. İbrahim yoldaşımız, barış ve demokrasi mücadelesinin büyük bir neferiydi. Ancak bu sistemin bu devletin Kürt halkına ve bu ülkedeki hak ve adalet arayışında olanlara reva gördüğü zulümden İbrahim yoldaş da kendi nasibini aldı. Büyük bir bedeldir. İbrahim yoldaşın ödediği bedel, Kürt halkının ödediği bedellerden sadece bir tanesidir.”

Pervin, şöyle devam eti:”İbrahim Ayhan, özgürlük, demokrasi, barış ve emek alanında büyük bir mücadele verdi. Ancak bu sistem ona bu ülkede yaşamayı reva görmedi. Bu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Sağlık sorunlarından dolayı bu ülkede tedavi bile olmadı. Kendi topraklarına, güneye Kürdistan Bölgesine gitti. Ve yaşamının geri kalan kısmını orada sürdürmek istedi. Kürt halkının başı sağ olsun. Her birimiz birer İbrahim Ayhan olacağız. Onun bize bıraktığı mirası biz yürüteceğiz. Sevgili İbrahim Ayhan, gözün arkada kalmasın, yoldaşların senin bıraktığın mirasa sahip çıkacak.”

Yapılan konuşmaların ardından İbrahim Ayhan’ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.