Sürgün edilen hakimden tepki: Her gün farklı bir yere tayin etseniz de hırsız ve haramileri sevmeyeceğim

Eskişehir'de görev yaparken 15 Ocak 2015'te Zonguldak Adliyesi'ne atanan Hakim Kemal Karanfil, şimdi de 4 aylık geçici görevle Şanlıurfa Adliyesi'ne atandı. Karanfil, karara ‘’Beni her gün farklı bir yere tayin etseniz de hırsız ve haramileri sevmeyeceğim’’ sözleriyle tepki gösterdi.

Eskişehir Sulh Ceza Hakimi olarak görev yaparken, geçen yıl 15 Ocak'ta isteği dışında Zonguldak 2'nci Asliye Hukuk Hakimliği'ne atanan Kemal Karanfil, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla 4 aylığına Şanlıurfa Adliyesi'nde görevlendirildi. HSYK'nın atama yazısında, Zonguldak Adliyesi'nin mevcut iş ve kadro durumu göz önünde bulundurularak, Zonguldak Hakimi Kemal Karanfil'in geçici yetki ile başka mahalde görevlendirilmesinin görüşüldüğü ve 4 ay süre ile Şanlıurfa Hakimliği'nde çalışmak üzere geçici yetki ile görevlendirilmesine karar verildiği belirtildi.

‘‘Yargının tarikatlara bağlanmasına

rıza göstermeyeceğim’’

Hakim Kemal Karanfil, karara sosyal medyadaki hesabında tepki gösterdi. Karanfil, 'HSYK'dan bir hukuksuzluk daha' başlıklı yazısında şöyle dedi:

"Bugün elime ulaşan yazıya göre Zonguldak'taki mevcut iş durumu dikkate alınarak 4 aylığına Şanlıurfa Adliyesi'ne görevlendirildiğimi öğrendim. Normalde bu yetki, sadece hakim, savcısız kalan bir yere, en yakın il veya ilçeden geçici görevlendirme yapılmak için HSYK'ya verilmişken, Zonguldak'tan Urfa'ya görevlendirmek de neyin nesi? Kaldı ki Zonguldak'ta 3 ayrı mahkemeye bakıyorum. Asliye Hukuk, İcra Hukuk, İcra Ceza. Kararname dönemi olmadığından bu mahkemeleri hangi garibin sırtına yükleyeceksiniz? Sizlere çok şeyler söylemek geliyor içimden fakat babam der ki, 'Oğlum biri sana zulmettiğinde sen karşılık verirsen Allah, nasıl olsa kulum karşılık verdi der. Karşılık vermezsen o işi Allah üzerine alır der.' Ben de babamın sözünü dinleyip size karşılık vermiyorum ve sizi Allah'a havale ediyorum. Sadece şunu bilin ki beni her gün farklı bir yere tayin etseniz de hırsız ve haramileri sevmeyeceğim. Yüce İslam dinini kirli çıkarları için bozuk para gibi harcamaktan çekinmeyen din istismarcılarını sevmeyeceğim. Yargının yürütme organı veya bir tarikata bağlanmasına rıza göstermeyeceğim. Bu milletin hâkimi olmaktan bir an dahi olsa geri durmayacağım. Bu arada 'işkence ve eziyet' suçları ile 'Anayasa'nın rafa kaldırılması' suçlarında zamanaşımı olmadığını da hatırlatmak isterim."