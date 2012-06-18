Ş.Urfa Cezaevi en son 10 yıl önce incelenmiş, işte tespitler...

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun 13 mahkûmun diri diri yanarak can verdiği Şanlıurfa Cezaevi’ni en son 10 yıl önce incelediği ortaya çıktı. Dönemin komisyon Başkanı Sema Pişkinsüt başkanlığında hazırlanan raporda, “Cezaevinde bir doktor olmamasından dolayı özellikle gecelerde acil vakalara müdahale edilemediği, eroin bağımlısı bir mahkûmun kriz sırasında müdahale edilemediğinden koğuşta öldüğü” kaydedildi. Sorunların katlanarak bugüne taşındığını gösteren raporda, jandarmanın girişte yaptığı ‘çıplak arama’, ‘koğuşların kalabalık olması’, ‘kötü yemekler’, ‘sıcak su’, 'cezaevinin kirli olması’ ve ‘emniyette yapılan işkencelere dikkat çekiliyor.

Raporda, cezaevine ilişkin olarak komisyonun değerlendirmeleri şöyle:

'Kalabalık koğuşlar nedeniyle hijyen yok'

- Cezaevinin fiziki yapısının yeterli olmadığı, çok kalabalık koğuşlar nedeniyle hijyen koşullarının oldukça bozuk olduğu gözlenmiştir.

- Cezaevinde çok sayıda bazıları ağır hasta mahkûm bulunmaktadır.

- Kalabalık koğuşlardaki bazı mahkûmların tıbbi olarak uyuşturucu kullandığı anlaşılmıştır.

- Ağaların revirde yattığı, heyet geliyor diye müşahade odalarına konuldukları belirtilmiştir.

- Sıcak suyun herkesin banyosuna yetmediği, ilkel araçlarla ısıtmak zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir.