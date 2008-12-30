Süreyya'nın Cas ısrarı



Süreyya Ayhan'ın avukatı Osman Buldan, Cas'tan ısrarla duruşma talep ederken, IAAF ve Türk Federasyonu belgelerin yeterli olduğunu savunuyor. Duruşma yapılıp yapılmamasına karar vermeye çalışan Cas, taraflardan defalarca görüş aldı.





İkinci kez doping olayına karıştığı gerekçesiyle Atletizm Federasyonu Ceza Kurulu tarafından pistlerden ömür boyu men edilen, ancak cezası Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından 4 yıla indirilen milli atlet Süreyya Ayhan Kop, ceza indirimi için gittiği Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) ısrarla duruşma talep ediyor.



Süreyya Ayhan Kop ve eşi Yücel Kop'un avukatı Osman Buldan, indirim taleplerini görüşecek CAS'tan, tarafların dinlenmesi için duruşma talep ederken, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), dava konusu belgelerin yeterli olduğunu savunarak, duruşma yapılmasının gereksiz olduğu yönünde görüş bildirdiler.



Yaklaşık 1 aydır duruşma yapılıp yapılmamasına karar vermeye çalışan CAS, taraflardan yazışma yoluyla defalarca görüş sorarken, IAAF ve TAF, mevcut belge ve savunmaların yeterli olduğunu ifade ederek, duruşma yapılmasını istemediklerini bir kez daha yinelediler.



CAS, duruşma kararı vermesi halinde, 5-6 Şubat veya 2-3 Nisan 2009 tarihlerinde uygun olacağını Türk federasyonuna bildirdi. Süreyya'nın avukatı Buldan'ın ise müvekkillerinin duruşmaya katılmasının mecburi tutulmaması halinde 5-6 Şubat'ın kendilerine uygun olacağını CAS'a bildirdi. Buldan, müvekkilleri duruşmaya davet edildiği takdirde, hamile olan ve doğumu yaklaşan Süreyya'nın durumunu göz önünde bulundurarak, 2-3 Nisan tarihinin uygun olacağını kurula bildirdi.

