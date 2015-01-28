Süreyya Ciliv Turkcell'den ayrıldı

Turkcell'in Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv'in 31 Ocak'ta görevini bırakacağı belirtildi.

Kamuoyunu Aydınlatma platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"9 Ocak 2007'de Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Süreyya Ciliv, 31 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır.

Süreyya Ciliv görevinden ayrılma kararı ile ilgili olarak "Turkcell'de geçirdiğim sekiz yılda bilgiyle, teknolojiyle, inovasyonla, ve güçlü takım oyunuyla müşterilerimize, milletimize, sektöre ve hissedarlarımıza değer yaratmak için çalıştık. Bu yolculukta bize inanan ve eşlik eden tüm takım arkadaşlarıma, müşterilerimize, bayilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Emanet aldığım bayrağı teslim ederken birlikte çalıştığımız bu güçlü ekibin Turkcell'i daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum." dedi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça "Turkcell olarak Sayın Süreyya Ciliv'in Genel Müdürlüğü döneminde birçok ilke ve başarılara imza attık. Sayın Ciliv, şirketimizin bir GSM şirketinden, bugün Türkiye'nin ve bölgenin önemli iletişim ve teknoloji şirketine dönüşümüne liderlik etmiştir. Kendisine bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz." diye belirtti.

Turkcell Yönetim Kurulu, Turkcell Genel Müdürlüğü görevine halihazırda Teknoloji Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz'ün mevcut görevine ek olarak vekalet etmesine karar vermiştir. Ayrıca, yeni Turkcell Genel Müdürü atama sürecini başlatmıştır."