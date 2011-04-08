Süreyya Ciliv: Turkcell Türk kalmlalı!

T24 - Rus Alfa ve İsveçli TeliaSonera'nın Turkcell'i ele geçirme çalışmalarına bir tepki de CEO Süreyya Ciliv'den geldi. Ciliv, 'Türklerin kurduğu bu şirketin yönetiminin Türkiye'de kalmasının, bu ülkenin menfaatine olacağına canı gönülden inanıyorum' diye konuştu.



Turkcell CEO'su Süreyya Ciliv, TRT'deki Ekonomi Kulübü programında, TeliaSonera ve Altimo'nun Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki bağımsız üye olan Colin Williams'ı değiştirme çabalarını değerlendirirken, Turkcell'in yüzde 34 civarında hissesinin halka açık olduğunu, o yüzden yönetimde bağımsız üyelerin olmasını sağlıklı bulduğunu söyledi. ''Gönlümde Turkcell'in Türk şirketi olarak kalması var. Bence Anadolu'nun bağrından çıkmış, Türklerin kurduğu bu şirketin merkezinin, yönetiminin Türkiye'de kalmasının, bu ülkenin menfaatine olacağına canı gönülden inanıyorum'' diyen Ciliv, Turkcell'in 21 Nisan'da yapılacak olağan genel kurul toplantısını yakından takip edeceklerini kaydetti.







HİSSEDARLARA EŞİT MESAFEDEYİZ



Süreyya Ciliv, şunları kaydetti: 'Turkcell'in üst yöneticisiyim. Ben işime odaklanıyorum. Yatırımlara ve çalışmaya son hızla devam ediyoruz. Biz ekip olarak, bütün hissedarlara eşit mesafede Turkcell'in, ülkenin ve müşterilerin menfaati için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bütün hissedarlara eşit mesafede durarak 'Turkcell'i nasıl bir dünya oyuncusu yaparız' diye düşünerek, en son teknolojileri Türkiye'ye en uygun fiyata getirmeye çalışıyoruz ki, vatandaşımız fırsat eşitliği yakalasın, dünyada da rekabet avantajını elde etsin. Bizi de en çok motive eden bu...''





'YÖNETİMİ ELEŞTİRMEK ZARAR VERİYOR'



'Yönetimimizi eleştiren söylemler performansımıza olumsuz yansıyor'' diyen Ciliv, Turkcell'in rekabete karşın hem dünyada hem de Türkiye'de üstün başarı gösteren bir şirket olduğunu, bu yıl Türkiye'de 4'üncü kez ''En beğenilen şirket'' seçildiklerini, World Finance Magazine'in, tüm dünyada yaptığı ''10 yılın şirketleri'' sıralamasına Türkiye'den sadece Turkcell'i dahil ettiğini anımsattı.



'Fintur şirketlerinin satışı bizim için doğru olmaz'



Ciliv, ''Bazılarının kendi menfaati için yönetimi suçlaması adil değil. Fakat, TeliaSonera, Turkcell'in de hissedar olduğu Fintur bünyesindeki şirketleri satın almak istiyor. Bunu da açık açık söylüyorlar. Onlar da kendi menfaatlerini maksimize etmek istiyorlar. Fakat çok büyük emeklerle kazandığımız, Türk mühendislerinin kurduğu bu şirketleri satmanın Turkcell ve ortakları için doğru bir karar olmadığını düşünüyorum'' dedi.