-SÜREYYA CİLİV EN GÜÇLÜ YÖNETİCİLER LİSTESİNDE İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, telekom sektöründeki en güçlü 100 ismin yer aldığı Global Telecoms Business (GTB) Power100 2010 listesine girdi. Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada, dünya çapında telekom sektöründe görev yapan üst düzey yöneticilere yönelik yayınlardan Global Telecoms Business'ın (GTB) bu yıl 3.'sünü hazırladığı GTB Power100 2010 listesinde Ciliv'in de yer aldığı kaydedildi. Açıklamada verilen bilgiye göre, GTB okurlarının gösterdiği adaylar arasından seçilen 100 kişilik listede, sektörün ticari geleceğine yön veren ve izledikleri stratejilerle şirketlerine değer katan Google Üst Yöneticisi (CEO) Eric Schmidt, Apple CEO'su Steve Jobs, Ericsson CEO'su Hans Vestberg, Cisco Yönetim Kurulu Başkanı John Chambers ve AT&T CEO'su Randall Stephenson gibi isimler yer alıyor. GTB'nin Süreyya Ciliv'i Power100 listesine dahil etme gerekçesinde, Harvard'da yüksek lisans yapmış eski bir Microsoft yöneticisi olan Ciliv'in Turkcell Genel Müdürü olarak küresel ekonomik krize, yasal güçlüklere ve rekabetin yüksek olduğu bir piyasada rakiplerin itirazlarına rağmen 3G teknolojisinin Türkiye'de hayata geçirilmesine öncülük ettiği kaydedildi.