Süreyya Ayhan'a İsviçre'den kötü haber

T24 - Pistlerden ömür boyu men cezası alan Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'un yaptığı itiraz başvurusunu değerlendiren İsviçre Federal Mahkemesi, dava açılmasına gerek görülmediğini açıkladı.





Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) verdiği ''pistlerden ömür boyu men'' cezasının ardından, konuyu Ocak ayı başında İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıyan milli atlet Süreyya Ayhan Kop'un başvurusunu ve başta Türkiye Atletizm Federasyonu olmak üzere tarafların savunmalarını inceleyen federal mahkeme, CAS tarafından verilen kararın uygun olduğunu bildirdi.





Mahkemenin, konuyla ilgili gerekçeli kararını taraflara gönderdiği öğrenildi.