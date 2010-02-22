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Spor

Süreyya Ayhan'a bir şans daha

Pistlerden ömür boyu men cezası alan Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'un, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı başvuru kabul edildi.

22 Şubat 2010 02:00

T24 - Pistlerden ömür boyu men cezası alan Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'un, İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun kabul edildiği öğrenildi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) verdiği "pistlerden ömür boyu men" cezasının ardından konuyu Ocak ayı başında İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıyan milli atlet Süreyya Ayhan Kop'un başvurusunun kabul edildiği, Federal Mahkeme'nin Mart ayı ortasına kadar Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) ile Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan savunmalarını istediği bildirildi.

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