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Spor

Süreyya anne oldu

Dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu milli atlet Süreyya Ayhan Kop bugün bir erkek çocuk dünyaya getirdi

19 Şubat 2009 02:00

Milli atlet, bugün sezaryenle bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Süreyya Ayhan Kop ve Yücel Kop çiftinin 2 kilo 750 gram doğan bebeğine, Yücel Can ismi verdi.

Dünya ikincisi ve Avrupa Şampiyonu milli atlet Süreyya Ayhan Kop, anneliğin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Süreyya Ayhan Kop'un tüm yorgunluğuna rağmen mutlu olduğu gözlendi. Milli atlet, eşi Yücel Kop'la çocuğunun aynı isimde olmasını kendisinin istediğini kaydetti.

'Bir şampiyonluk daha almadan kariyerimi noktalamayacağım’

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) Nisan ayında görülecek davayı şu anda düşünmediklerini dile getiren Süreyya Ayhan Kop, şöyle konuştu:

O andaki şartlara bakacağız. Şu anda onu düşünmek istemiyorum. Çok zor şeyler yaşadık. Sonuç ne olursa olsun kararımızı o zaman vereceğiz. Karar vermek için çok erken. Her şey olumlu yönde gelişirse ve şartlar uygun olursa 6 ay sonra çalışmaya başlayacağım. Zihniyet ne olursa olsun ben bu işi yapacağım. Şartları zorlayacağım. Kendi imkanımızla da olsa biz bu işi yapacağız. Bir şampiyonluk daha almadan kariyerimi noktalamayacağım.''

Milli atlet Kop, şu şartlar altında oğlunun atlet olmasını kesinlikle istemediğini sözlerine ekledi.


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