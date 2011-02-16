-SÜREN, GALATASARAY'IN EN BAŞARI BAŞKANI SEÇİLDİ İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından Galatasaray Spor Kulübü kongre üyelerine yönelik gerçekleştirilen ''Galatasaray Spor Kulübü Yönetici Değerlendirme Anketi''nin sonuçları açıklandı. Anket, İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Banu Dalaman tarafından basın toplantısıyla açıklandı. Aynı zamanda Galatasaray Lisesi mezunu ve Galatasaray Kulübü genel kurul üyesi olan Dalaman, kulüp üyelerinin ideal yönetim tanımlamasının en başında, yönetimin Galatasaray kültürünü ve etik değerlerini iyi bilip sahip çıkmasının yer aldığını ifade etti. Dalaman, anket sonucunda, üyelere göre ideal yönetimi oluşturan diğer önemli unsurların uyum, iyi bir iş bölümü ve farklı meziyetlere sahip kişilerin bir araya gelmesi olduğunun ortaya çıktığını belirterek, ''Galatasaray üyelerinin belirlediği ideal başkan profili ise kulübün mali dengesini iyi yöneten, kulübün haklarını rekabete karşı iyi koruyan, teknik altyapıya ve tesislere yatırım yapan, 40 yaşın üzerinde, profesyonel yönetici veya işadamı olarak gözükmektedir'' dedi. Galatasaray'ın geçmiş ve mevcut başkanları arasında genel anlamda en başarılı bulunan kişinin Faruk Süren olduğunu anlatan Banu Dalaman, ''Faruk Süren, ayrıca gençlere yatırım ve transferler açısından tek başına, rekabete karşı tutum ve taraftarlarla ilişki bakımlarından da Özhan Canaydın'la birlikte diğer başkanlardan daha başarılı bulunmuştur. Tesis ve teknik altyapıya yatırım, genel ahlaki değerler ve kurumsal kimlik açısından Özhan Canaydın en başarılı başkan olarak gösterilirken, mali yapı açısından hiçbir Galatasaray Başkanı yüksek bir değerlendirme skoru elde edememiştir'' diye konuştu. -ÜYELERİN BEKLENTİLERİ- Ankete göre, Galatasaray Kulübü üyelerinin yeni dönemde kulüp başkanından beklentileri ise şöyle: ''Öncelikle mali durumun düzeltilmesi ve altyapının geliştirilmesidir. Sportif başarı bu beklentilerin ardından 3. sırada gelmektedir. Ancak mali yapı açısından başarı sıralamasında 5. sırada yer alan Faruk Süren'in genel başarı sıralamasında uzak ara 1. olarak değerlendirilmesi üyelerin gözünde başarılı olabilmek için sadece beklenen projelere cevap vermenin yeterli olmayacağını ortaya koymaktadır.'' Ankette, ''Yeni dönemde başkan kim olmalıdır'' sorusunun sonuçları ise şöyle açıklandı: ''Üyelerin yeni dönemde Galatasaray Kulübü Başkanı olarak görmek istedikleri kişi konusunda henüz karar vermedikleri görülmektedir. Üyelerin yarısı bu konuda herhangi bir isim belirtmemiştir. Yeni dönemde başkan olması istenen kişi olarak adı en fazla telaffuz edilen kişi yüzde 17'lik oranla Ali Dürüst olmuştur.'' Üyelerin, Türk Telekom Arena'nın açılış töreninde yaşanan olaylar ile ilgili olarak Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin yarısının TOKİ Başkanı'nın konuşmasını sebep olarak gösterdiği de açıklandı.