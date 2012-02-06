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Süren'den manipülasyon savunması İSTANBUL (A.A)

06 Şubat 2012 16:56

-Süren'den manipülasyon savunması İSTANBUL (A.A) - 06.02.2012 - Borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla eski futbolcu Mecnur Çolak ile iş adamı Faruk Süren'in de aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Faruk Süren'in de bulunduğu 25 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Faruk Süren, suçlamaları kabul etmediğini, borsada alışveriş yapmadığını belirtti. Süren, ''İddia edilen suç örgütünden haberim yoktur. Örgüte üye olmadım ve borsada alışveriş yapmadım'' dedi. Süren hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Duruşmada bazı sanık avukatları söz alarak, müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmalarını ve soruşturma kapsamında sanıkların el konulan eşyalarının iadesini, banka hesapları ile diğer mal varlıklarına konulan tedbirlerin kaldırılmasını istedi. Hakim Mustafa Yener Ulak, ifadesi alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına, soruşturma kapsamında sanıkların el konulan eşyalarının iadesini ve banka hesapları ile diğer mal varlıklarına konulan tedbirlerin kaldırılmasını öngördü.  Duruşma, ertelendi. -İddianameden- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların oluşturdukları örgütün borsada manipülasyon yaparak elde ettikleri geliri avroya çevirdiği, ardından da İsviçre bankalarına transfer ettiği, sanık Mecnur Çolak'ın deşifre olmamak için başka kişiler adına kayıtlı, özellikle Bulgaristan telefon hatlarını kullanmayı tercih ettiği anlatılıyor. Sanıklar Mecnur Çolak, Mehmet Uğurlu, Adnan Çolak, Hare Dinçer ve Aylin Çelik'in ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları öngörülen iddianamede, aralarında iş adamı Faruk Süren'in de bulunduğu 63 şüphelinin de ''örgüt üyesi olmak'' suçundan 1 ile 3'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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