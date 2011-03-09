-SÜREN: YÖNETİM KURULU SEÇİMİ YAPILMALI İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu mart ayı olağan toplantısında konuşma yapan eski başkan Faruk Süren, yönetim kurulunun kendi içinde anlaşamadığını ifade ederek, ''Böyle bir manzaranın, kulübü Mayıs 2012'ye götüreceğine inanmıyorum'' dedi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Süren, başkanlıktan ayrıldıktan sonra ikinci kez divan kurulunda konuştuğunu ve durum hasıl olduğu için kürsüye geldiğini belirterek, ''Hepimiz son zamanlarda kulübün gidişatından her alanda memnun değiliz. Sadece futbol takımından değil, kulüp temsilinden, bazı politikalardan memnun değiliz. Galatasaray yelkenlerini rüzgara göre ayarlıyor, halbuki hedefine göre ayarlamalı. Galatasaray birilerinin yaptığı açıklamalara tepki göstermemeli, gündemi belirlemeli'' diye konuştu. Faruk Süren, seçim kazandıktan sonra başkan Adnan Polat'a bir mektup yazdığını, daha sonra aralık ayında bir mektup daha yazarak görüşlerini aktardığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Benim meselem şahıslarda değil. Tüm Galatasaraylı'ları temsil eden, geleneksel tutumumuzu sergileyen, başarıya giden bir politikanın sergilenmesi gereklidir. Yönetim kurulu kendi içinde uyum sağlayamıyor. 2010 yılı Mart ayında bizlere seçim için sunduğu listeden iki arkadaş istifa etti. Öbür üç arkadaş da başkanla ters düştü. Onlar başkanla, başkan onlarla çalışmak istemiyor. Böyle bir durum, bizim mali ve sportif başarımızı düzeltebilir mi? Siz inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Böyle bir manzara, Galatasaray'ı Mayıs 2012'ye ya da daha ilerisine götüremez. Kendi içlerinde anlaşamıyorlar. Esasen Galatasaray'da bir yönetim zafiyeti vardır. Bunu da yönetim kurulu ve başkan çözecektir. Bizim başkanımız bize teklif getirmek zorundadır. En uygun zamanda sayın başkan yeniden bir yönetim kurulu seçimine gitmelidir. Bütün organların seçimi yapılmamalı, sadece yönetim kurulu seçimi yapılmalıdır. Bu seçimde başka adaylar da çıkabilir. Yeni bir oluşum gereklidir. Tekrar güven teşkil edilmelidir.'' -KOZAK: ''ÜYELERDE HUZURSUZLUK, TARAFTARLARDA MORALSİZLİK GÖRÜLÜYOR''- Üyelerden Hayrettin Kozak da hiç kimsenin ''Galatasaray'ın büyük sıkıntıları yoktur'' diyemeyeceğini belirterek, ''Biz çözüm bulmak için buradayız. Tek taraflı düşünemeyiz, sorunları dile getirmeliyiz. Herkes 'Galatasaray nereye gidiyor' diye soruyor. Henüz 1. yılını tamamlamayan yönetim kurulu için boşu boşuna seçim çağrısı yapmam. Üyelerde huzursuzluk, taraftarlarda moralsizlik görülüyor. Bu huzurun sağlanması için mutlak seçime gitmeliyiz'' ifadesini kullandı. -BİLEN: ''SİZİ, BİZE ESİP GÜRLEYİN DİYE SEÇMEDİK''- Üyelerden Mehmet Bilen, geçmişte UEFA'da birinci sırayı alan bir kulübün, şu anda ligde 11. sırada yer aldığını kaydederek, ''Günü kurtaracak telaşla, medyatik transferler yaptılar. Gelen transferler medyada bomba gibi patladı. Sahada tık yok. Paralar gitti. Israrla bu olaylar oldu. Borcumuz 500 milyon liraya yükseldi. Türkiye'nin en pahalı kadrosuyla mücadele ediyoruz. Bugünkü futbol takımımızın değeri 200 milyon avronun üstündedir. Bunun karşılığında ligde 11. sıradayız. Daha sonra da sayın başkanımız esip gürlüyor. Sizi, bize esin gürleyin diye değil, Gaziantepspor'a, ligdeki diğer takımlara esip gürleyin diye seçtik. Rakiplere esip gürleyin'' diye konuştu. Konuşma yapan üyelerden Teoman Kadıoğlu da başkan Adnan Polat'ı güven tazelemeye davet etti. -HAGİ'DEN YETKİYİ AL ÇAĞRISI- Üyelerden Turgan Ece ise başkan Polat'ın teknik direktör Gheorghe Hagi'nin elinden yetkileri almasını isteyerek, ''Davul senin sırtında, tokmak onun elinde bu böyle olmaz. Başkan sahaya in ve tokmağı Hagi'nin elinden al'' dedi. -TAŞÇIOĞLU SERT YANIT VERDİ- Eski bakanlardan divan kurulu üyesi Mükerrem Taşçıoğlu, yönetimin seçime gitmesini isteyen İnan Kıraç ve Faruk Süren'e sert tepki gösterdi. Yönetime 3 yıllık süreyi kendilerinin verdiğini vurgulayan Taşçıoğlu, şunları söyledi: ''Kulüpte 60 senelik üyeyim ve hiçbir zaman ilkokul çocukları gibi o masada küs oturan idare heyeti görmedim. Buna rağmen ben seçimle gelen kişilerin sürelerini tamamlamaları gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimsenin ne kadar efsane olsalar da bilhassa Galatasaray'ın dışında verdiği beyanatlarla yönetimi yıpratmaya hakkı yoktur. Biz yönetime böyle günlerde yardım etmeliyiz. Kendi seçtiğimiz yönetimi herhangi bir kötü gidişinde, talihsizliğinde, kolundan tutup kapıya koymakta kimsenin hakkı da gücü de yoktur. Bu arkadaşların, başta başkan olmak üzere kendi idrakları yok mudur? Müsaade edin, hükümet darbelerine alıştınız, orada bitti burada mı başladınız?''