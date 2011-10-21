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Süren ve Önbilgin adliyeden ayrıldı İSTANBUL (A.A)

21 Ekim 2011 20:59

-Süren ve Önbilgin adliyeden ayrıldı İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılan iş adamı Faruk Süren ile TNT Genel Müdürü Efe Önbilgin adliyeden ayrıldı.  Faruk Süren, çıkışta gazetecilerin soruları üzerine, bazı kişilerin çıkar amaçlı örgüt kurdukları iddialarıyla ilgili savcının bir araştırması olduğunu söyledi. Söz konusu soruşturma kapsamında adının geçtiğini ifade eden Süren, ''Savcılık da gereken işlemi yaptı. Gözaltı sürecinden sonra ifademi aldı. Beni serbest bıraktı'' dedi. TNT Genel Müdürü Önbilgin ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeden ayrıldı.

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