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Spor

Süren: G.Saray kazanmak için oynayacak

22 Mayıs 2009 15:05


Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Faruk Süren, sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş ile Turkcell Süper Lig'de 24 Mayıs Pazar günü yapacağı derbi maça galibiyet için çıkacağını söyledi.

Galatasaray Kulübü eski başkanı Faruk Süren, Galatasaray'ın hiçbir zaman iddiasını kaybetmediğini vurgulayarak, ''Derbi maçların sonucunu önceden kestirmek çok zor, ama Galatasaray her zaman sahaya yenmek için çıkar. Pazar günü de sahaya kazanmak için çıkacak'' dedi.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin durumunun sarı-kırmızılı takımı ilgilendirmediğini kaydeden Faruk Süren, ''Galatasaray şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve Sivasspor ile karşılaşacak. İki maçta da galibiyet için mücadele edecektir'' diye konuştu.

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