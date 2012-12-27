'Sürekli yaz saati' yine ertelendi

Enerji Bakanı Taner Yıldız yaz saati uygulamasına ilişkin düzenlemeyi Bakanlar Kurulu'na gönderdiklerini ancak bir süre daha ertelenebileceğini söyledi.

Sürekli yaz saati uygulaması için yasal düzenlemeyi Bakanlar Kurulu’na gönderen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dan ilginç bir çıkış geldi.

Yıldız, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla sürekli yaz saati uygulamasının kalması konusunu bakanlık olarak gündeme getirdiklerini hatırlatarak, konuyla ilgili 3-4 bakanlığın çalışmalarının devam ettiğini ve uygulamanın bir süre daha kalabileceğini ifade ettiklerini söyledi. Yıldız, “O yüzden biz bu konuyu Enerji Bakanlığı olarak gündemimizden çıkartıyoruz. Yaz saati uygulaması yapılacaksa buna kararı Bakanlar Kurulu verecek, kaldırılacaksa da Bakanlar Kurulu karar verecek” ifadelerini kullandı.

Yıldız, 3-4 bakanlığın hangi bakanlıklar olduğuna ilişkin olarak ise AB Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı gibi bakanlıkların ismini verdi.



Bakanlar karşı çıkmış



Enerji yetkililerinden alınan bilgiye göre sürekli yaz saati uygulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nda anlaşmazlık yaşandığı, bazı bakanların karşı çıktığı öğrenildi.

Sürekli yaz saati uygulamasının Avrupa ile saat farkını arttıracağını, bu nedenle de “Avrupa ile aramız açılıyor” eleştirisinin geldiğini dile getiren yetkililer, ihracatçıların da bu saat farkından dolayı ihracatın olumsuz etkileneceğini gündeme getirmeye başladıklarını söylediler. Aynı yetkililer, bankacılık-finans konusunda da bazı bakanlardan eleştiri geldiğini anlattılar. Uygulama ile yıllık 300 milyon liralık tasarruf sağlanması planlanıyordu