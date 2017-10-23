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'Sürekli yaz saati uygulaması' torba yasada

Düzenleme Meclis'te görüşülecek

23 Ekim 2017 18:17

Yaz saatinin kalıcı hale getirilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren torba tasarıya eklendi. Getirilen önerge ile Bakanlar Kurulu, yaz saati uygulamasında yetkili hale getirildi.

Kalıcı yaz saati uygulaması Bakanlar Kurulu kararıyla bir yıldır uygulamadaydı. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun bu kararının yürütmesini durdurdu.

Hükümet ise, kalıcı yaz saati uygulaması sayesinde 540 ile 802 milyon lira arasında tasarruf sağladığı gerekçesiyle uygulamanın sürmesi yönünde karar aldı. 

Bunun üzerine, AKP milletvekilleri, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınan 130 maddelik torba yasa tasarısının görüşmeleri sırasında önerge verdi. Tek maddelik önergede, “Bakanlar kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir” denildi.

Maddenin gerekçesinde güneş ışığından daha fazla yararlanma, enerjinin kullanımında tasarruf sağlanması gösterildi.

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