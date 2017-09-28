Sürekli yaz saati için KHK geliyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Danıştay'ın sürekli yaz saati uygulamasını durdurmasının ardından, konuya ilişkin bir KHK çıkarılarak düzenleme yapılacağını duyurdu.

Danıştay, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren kalıcı yaz saati uygulamasını, uygulamanın bu yöntemle "sürekli hale getirilemeyeceğini" gerekçe göstererek yürütmesini durdurdu.

Danıştay kararının ardından Enerji Verimliliği Ödül Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sürekli yaz saati uygulamasının yaklaşık yarım milyarlık bir bütçe tasarrufu sağladığını ileri sürerek, uygulamanın devam edeceğini açıkladı. Konuya ilişkin bir değerlendirme de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi.

Bozdağ, "Danıştay'ın verdiği karar önemli. Yürütmeyi durdurma kararını verdiği için yürütme durmuş olacak. Hükümet olarak biz yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız. Bu noktada da önümüzdeki günlerde gerekli adım atılacaktır. Büyük bir ihtimalle KHK'ya bu konuda bir düzenleme koymak suretiyle süreç dolmadan önce gerekli yasal değişiklik yapılacaktır. Yaz saati uygulaması herhangi bir değişiklik olmadan uygulanmaya devam edecektir." dedi.