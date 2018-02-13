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Sürek avında, 30 yaban domuzu vuruldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da zirai üretime zarar verdiği gerekçesiyle 5 köyde düzenlenen sürek avında 30 yaban domuzu vuruldu

13 Şubat 2018 21:34

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da zirai üretime zarar verdiği gerekçesiyle 5 köyde düzenlenen sürek avında 30 yaban domuzu vuruldu.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Merkez Av Komisyonu kararı üzerine Damlapınar, Kızılkaya, Başkışla, Yılangümü ve Göcer köylerinde, zirai üretime zarar veren yaban domuzlarının vurulması için sürek avı düzenledi. Avda 30 yaban domuzu vuruldu. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada sürek avının devam edeceği belirtilerek, şöyle denildi:
\'\'Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenlenmiştir. Merkeze bağlı Damlapınar, Kızılyaka, Başkışla, Yılangümü ve Göcer köylerinde hafta sonu yapılan yaban domuzu sürek avında 30 yaban domuzu vurularak itlaf edilmiştir.\'\'

​FOTOĞRAFLI

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