BDP'li Kışanak: Süreçte rolümüz nedir?

İmralı müzakereleri ile başlayan yeni süreçte partisinin beklentilerini anlatan BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, kendilerine ‘rol’ verilmesini beklediklerini söyledi.

Radikal gazetesinden Rıfat Başaran'a konuşan Kışanak süreci şöyle değerlendirdi:

Bilgi verilmiyor: Sürekli yazılan çizilenlerin insaflı bir deyimle yüzde 90’ı spekülatif. Ama bunun spekülatif olması gazetecilerin ‘biz de yazalım’ hevesi ile tanımlanamaz. Belli merkezlerden enforme ediliyorlar. Ben bu merkezlerin hükümete yakın kaynaklar olduğunu düşünüyorum. Ben kamuoyuna, BDP’ye bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Biz bilgi vermiştik: İmralı görüşmesinin ardından biz çıktık ve görüşmelerin neredeyse tamamını kamuoyuyla paylaştık. Çözmek, rolümü oynamak istiyorum ve bunun olanakları yaratılırsa sonuç alabiliriz” dendi. Biz de bunu yansıttık.

Rol bekliyoruz: Çözümü konusunda rol almanın önemli olduğunu düşünüyor ve en kısa zamanda İmralı’ya gitmek istiyoruz. Ama biz başvurumuzu yaptık ve bize ulaştırılmış bir yanıt yok. Halen AKP ile BDP arasında bu konuda resmi bir görüşme yapılmamıştır. BDP’ye ne görev düşüyor, en azından görevimizi bilelim.

Kırmızı çizgimiz bu: Burada bir parti var, Kürt sorununun çözümü konusunda sorumluluk üstlenmiş, mücadele vermiş, bedelini ödemiş bir parti var ve bu partiye AKP, şimdiye kadar resmi bir bilgi vermedi ve bizden beklentilerini ortaya koymadı. Kırmızı çizgimiz tam da budur.