'Süreçle ilgili bana, Başbakan'a, BDP'ye küfür etti!'

Sırrı Sakık geçtiğimiz hafta bir restoranda yanındaki hanım arkadaşını bakışlarıyla taciz ettiği gerekçesiyle Cüney A. isimli şahısla kavga etmiş, silah çekmişti. Sakık'ın dövdüğü Cüneyt A. ifadesinde olayın ayrıntılarını anlattı. "Taciz diye bir şey olmadı" diyen A. Sakık'ın kendisine küfür edip silah çektiğini söyledi. Sakık, kendisini "Konu çözüm ilgiliymiş. Meğer o benim duymadığım konuşmalarında hep küfür etmiş. Bana, BDP'ye, Başbakan'a... Süreç ile ilgili olarak yani" şeklinde savundu.



BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bayan arkadaşıyla yemek yerken yan masadakilerle tartıştı. Kendisini taciz ettiği iddiasıyla Cüneyt A'yı üç arkadaşıyla birlikte kıyasıya dövdü. Türkiye'nin ünlü bilişim firmalarından birinin üst yöneticisi olan Cüneyt A, silahların da çekildiği dehşet anlarını Takvim'den Mevlüt Yüksel'e anlattı. İşte Cüneyt A.'nın ağzından o gün yaşananlar:



'Taciz diye bir şey olmadı'



Benim gözlerim iyi görmez. O yüzden yan masadaki kim acaba diye bir ara gözlerimi kısıp baktım. Hepsi o kadar. Taciz diye bir şey zaten olmadı.



'Silah çekti'



Önce oturduğu yerden 'Ne bakıyorsun O... çocuğu' diye bağırdı. Sonra yerinden fırlayıp silahını çekti.

"Bir anda masamıza yaklaşıp tabancayı kafama dayadı. "Seni öldürürüm, beynine sıkarım" diye bağırdı. Arkadaşlar araya girdi. Bu sefer telefonla çağırdı adamlarından birisi tabancasını çekti. Namluya mermiyi sürüp yanımda oturan arkadaşım Ali Rıza B'ye doğrulttu. Mekanizme sesiyle birlikte hepimiz donduk kaldık. Elimizi bile kaldıramadık.

'Başımda 4 içki şişesi kırıldı'



"Sakık ve adamı bana vurdu. Başımda 4 içki şişesi kırdı. Şu anda hem sırtım, hem başımın arka tarafından ciddi yaralar var. Onların yaptığı tam bir şehir magandalığı."

Öte yandan Sırrı Sakık da Vatan gazetesinden Murat Çelik'e konuştu. Asıl tacize uğrayan kişinin kendisi olduğunu ileri süren Sakık, "Taciz denilince akla kadın geliyor ama, tacize uğrayan bendim. Sürekli bana bakıp küfür ediyordu" dedi.

'Konu çözüm süreci'



Sakık, kavga ettiği kişinin çözüm süreciyle ilgili kendisine, BDP'ye ve Başbakan'a küfürler ettiğini iddia ederek şunları söyledi ;

"Konu çözüm ilgiliymiş. Meğer o benim duymadığım konuşmalarında hep küfür etmiş. Bana, BDP'ye, Başbakan'a... Süreç ile ilgili olarak yani"

"Dün akşam da aynı restorandaydık biz. O gece orada yaşananlara şahit olanlardan yine aynı yerde yemekte olanlar vardı. Onlar gelip anlattılar. O masa, o gün öğleden sonra saat 2 gibi gelmiş ve o saatte başlamışlar içmeye. Biz gittiğimizde akşam 8'di. O kadar saat içmişler yani. Sonra da beni görünce adam başlamış küfür etmeye. Masasındakilerden bazıları da engellemeye çalışmış ama sonuçta iş buralara kadar vardı."