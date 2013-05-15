Sürecin 2. aşamasında, suça karışmamış dağdan inenlere iş ve aş verilecek

Hükümet’in, PKK’nın 8 mayısta başlattığı çekilme sonrasında hayata geçireceği ikinci aşamadaki “restorasyon ve uyum” programından, eve dönenlere iş ve aş sağlanması çıktı. Programa göre, dağdan inen ve herhangi bir eyleme karışmamış olan örgüt üyelerinin iş bulmaları desteklenecek. Yine, aynı şekilde köyüne geri dönen bölge halkına da, konut edinimi ve arsa edinimi konusunda kolaylıklar sağlanacak.



Düzenlemeler yeniden güncellenecek



PKK’nın 8 mayısta başlayan çekilme sürecinden sonra uygulamaya konacak ikinci aşamaya yönelik düzenleme hazırlıkları sürüyor. Taraf'tan Hüseyin Özay'ın haberine göre; ikinci aşamada, yeni sürecin sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutu da masaya yatırıldı. Bu çerçevede, örgüt üyelerinin eve dönüşlerini ve göç edenlerin de köylerine tekrar dönmelerini sağlayacak düzenlemeler üzerinde duruluyor. Yapılan değerlendirmelerde, eve dönüş ve köye dönüş konusunda bugüne kadar birçok düzenleme yapıldığı ancak, bu düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı. Buna göre, pişmanlık, köye dönüş düzenlemeleri yeniden ele alınarak, güncellenecek.

Yeni hazırlanacak düzenlemeler iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada “eve dönüşü” özendirecek düzenlemeleri içerecek. Bu kapsamda yapılacak düzenleme ile, silah bırakan ve evine dönmek isteyen örgüt üyelerine, iş ve aş bulunması konusunda yardımcı olunacak. Mesleği olmayan örgüt üyelerine öncelikle meslek kurslarına katılmaları sağlanacak. Ardından da, bu kişilerin iş bulmalarında yardımcı olunacak.



Toprak reformu yapılacak



Programın köye dönüş aşamasında ise, terör nedeniyle memleketinden ayrılan vatandaşların tekrar geri dönmeleri sağlanacak. Bunun için, taşınma, konut inşa etme ve arazi edinme konularında devlet destek olacak. Ayrıca, bölgedeki arsa ve arazilerle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir çalışma başlattı. Çalışma sonucunda, yatırım olarak ve tarım arazisi olarak kullanılacak alanlar belirlenecek. Bu alanların bir kısmı köye dönenler için kullanılırken bir kısmı da yatırımcılara bedelsiz arsa olarak verilecek.

Restorasyon paketinin “iş ve aş” bölümleri şöyle: Köye dönüş ve dağdan inenlere yönelik düzenlemeler iyileştirilecek. Suça karışmamış örgüt üyelerinin sivil hayata uyum sağlaması için, iş ve sosyal destek sağlanacak. Bu kapsamda mesleği bulunmayan örgüt üyelerine önce meslek edindirme kurslarına gönderilecek. Ardından da durumlarına uygun işe yerleştirilecek.

Köye dönmek isteyen bölge halkına ise, devlet taşınma ve konut yardımında bulunacak.

Yine bu kapsamdaki vatandaşlara, arsa temininde kolaylık sağlanacak.