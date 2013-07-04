Abdullah Öcalan: Süreç tek taraflı yürümez

Kardeşi Mehmet Öcalan’la görüşen Abdullah Öcalan, ikinci aşamanın başladığını ancak çok fazla gelişme yaşanmadığını belirterek, “Bu süreç tek taraflı yürütülmez. Bir an önce adım atılmalıdır” diye konuştu. Öcalan Lice saldırısının da aydınlatılmasını istedi.

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, İmralı’da yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını Dicle Haber Ajansı’na (DİHA) anlattı. Lice’de karakol yapımını protesto eden halka ateş açılmasını da değerlendiren Öcalan şunları söyledi: “Bu sağlıklı bir gidişat değildir. Lice’de bir genç öldü ve bunu herkes de biliyor ki; arkadan vurularak öldürülüyor. Medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla böyle. Diyarbakır Tabip Odası’nın hazırladığı rapor da bu yöndeymiş. Yine 2’si ağır olmak üzere 10 insan da orada yaralanıyor. Buradan yaşamını yitiren Medeni Yıldırım adlı gencin ailesine başsağlığı diliyorum. Hastanelerde bulunan yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu gidişat çok parlak bir gidişat değildir. Bir an önce doğruların pratiğe sokulması gerekmektedir. Lice için hükümet üzerine düşeni yapmalı, olayı araştırmalı. Bunun araştırılması ve bir an önce aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Bunu bekliyoruz.”

Koşullar değişmeli

“Ben 4 duvar arasındayım. Konumumu da görüyorsunuz. Bu şartlar içinde yapacağım bu kadardır. Elimden geleni de yapıyorum. İletişimi kiminle kuracağım. Bunu devlet de biliyor, hükümet de biliyor. Aileler ve avukatlar yasal hakları olarak buraya gelmelidirler. Bu şartlarda ancak bu kadar şey yapabilirim. Elimden geleni yapıyorum. Birinci aşama benim için 1 Haziran’da tamamlanmıştır. Başkaları için bitmemişse de birinci aşama benim açımdan bitmiştir. İkinci aşamaya da başlamak üzereyiz, ama fazla gelişmeler olamıyor. Bu süreç tek taraflı da yürütülmez. Belki bundan sonraki bir hafta ya da iki hafta içerisinde BDP heyetinin buraya gelme ihtimali yüksektir. Onlarla tartışacağız değerlendireceğiz. Bu süreç götürülecekse bu koşulların değiştirilmesi gerekiyor. Herkesle iletişim kurulabilmeli. Bu süreç böyle bir süreçtir. Yani sadece ayda bir heyetin buraya gelip gitmesi ile olmaz.”