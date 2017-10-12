Süreç başladı; HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düşürülüyor

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliliğinin düşürülme süreci başlıyor. Zana'nın 212 günlük devamsızlık dosyası 17 Ekim Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa- Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

TBMM Anayasa - Adalet Karma Komisyonu, "Türkiye milleti" sözü nedeniyle milletvekili yemini kabul edilmeyerek Genel Kurul faaliyetlerine katılmayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın 212 günlük devamsızlık dosyasını karara bağlamak için 17 Ekim Salı günü toplanıyor. AKP’li Komisyon Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla komisyon üyelerine gönderilen yazıda, Zana’nın 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri arasında 212 günlük Genel Kurul devamsızlığı belirtildi.

Anayasanın ilgili maddeleri ile Başkanlık Divanı kararına dikkat çekildi. Başkanlık Divanı daha önce yaptığı toplantıda, Leyla Zana'nın 'devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine' ilişkin dosyayı Karma Komisyona sevkine karar vermişti.

Daha Önce HDP'de iki milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer’in de milletvekillikleri devamsızlık nedeniyle düşürülmüştü.

Karma Komisyon 17 Ekim Salı günü Leyla Zana'nın dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurucak. Hazırlık Komisyonu çalışmasını tamamladıktan sonra raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyonda milletvekilliğini düşürülmesi yönünde bir karar çıkarsa, dosya TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek. Genel Kurul’da Zana'nın milletvekilliği, üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276 oyla düşürülecek.

TBMM iç tüzüğüne göre Zana için izlenecek süreçle ilgili maddeler şöyle:

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi ve görüşüleceği komisyon

MADDE 131– Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemler Başkanlıkça, Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edilir.

Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun Başkanı, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtibi, Anayasa Komisyonunun Başkanı, Başkanvekili, Sözcüsü ve Kâtibidir.

Hazırlık Komisyonu ve görüşmeleri

MADDE 132– Karma Komisyon başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere ad çekme suretiyle beş üyeli bir hazırlık komisyonu teşkil eder.

Hazırlık komisyonu kendine gizli oyla bir başkan ve sözcülük görevini de yapacak bir kâtip seçer.

Bu komisyon bütün kâğıtları inceleyip gerekirse o milletvekilini dinler; tanık dinleyemez.

Hazırlık komisyonu raporunu göreve başlamasından itibaren en geç bir ayda verir.

Bu rapor Karma Komisyonda bir ayda sonuçlandırılır.

Karma Komisyon raporu

MADDE 133– Karma Komisyon, hazırlık komisyonunun raporunu ve eklerini görüşür.

Karma Komisyon dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği veya bakanlık sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verir.

Karma Komisyon raporu, kovuşturmanın ertelenmesi şeklinde ise Genel Kurulda okunur. On gün zarfında bu rapora yazılı olarak itiraz edilmezse kesinleşir.

Rapor, dokunulmazlığın kaldırılması şeklinde ise veya üçüncü fıkra gereğince itiraz edilmişse Genel Kurulda görüşülür.

Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar Genel Kurulca kaldırılmamış ise, dönem yenilenmiş olsa bile milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece ilgili hakkında kovuşturma yapılamaz.