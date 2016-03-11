T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sur'dan çıkarılıp Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen çocuklar Meclis gündeminde

HDP'li Yiğitalp, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi

11 Mart 2016 19:27

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkarılan çocukların Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilmesi hakkında HDP milletvekili Sibel Yiğitalp soru önergesi verdi. Yiğitalp, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na verdiği soru önergesinde 7 Mart Pazartesi günü tahliye edilen 19 çocuktan sekizinin savcılık kararı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildiği bilgisinden söz etti.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA), 10 Mart’ta yayınlanan haberinde Sur'dan çıkan 19 çocuktan K. Ş. (11), T. A.(7), G. A.(10), R. A. (7), M. A. (6), Ö. A.(4). Ş.T. (9) ve adı öğrenilemeyen bir çocuğun, hakim onayı olmadan Çocuk Şube'den Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) teslim edildiği bilgileri yer aldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Sibel Yipitalp, bu konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Tahliye edilen çocukların durumu, SHÇEK’e verilen çocukların isimleri ve bu uygulamanın yasal dayanağının ne olduğunu sordu.

Yiğitalp'in soru önergesindeki sorular şöyle:

* Sur’dan sokağa çıkma yasakları süresince kaç çocuk tahliye edilmiştir? Bu çocukların yaş ve cinsiyete göre dağılımı nasıldır?

* Tahliye edilen çocuklardan kaçı gözaltına alınmış, kaçı tutuklanmış, SHÇEK’e verilmiştir?

* 7 Mart 2016 Pazartesi günü tahliye edilen 19 çocuktan 8'inin savcılık kararı ile SHÇEK'e verildiği iddiası doğru mudur? Doğruysa verilen çocukların isimleri nedir?

* Bu çocukların SHÇEK'e verilmesine kim hangi yasal yetkiye dayanarak karar vermiştir? Bu kararda hâkim onayı var mıdır? Yazılı bir karar var mıdır varsa tebliğ edilmiş midir?

* Çocukların anne veya babaları olmasına rağmen SHÇEK’e teslim edilmelerinin yasal dayanağı nedir? Bu konuda bir mahkeme kararı var mıdır?

ETİKETLER

sursibel yiğitalpçocuk esirgeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24