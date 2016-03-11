Sur'dan çıkarılıp Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen çocuklar Meclis gündeminde

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çıkarılan çocukların Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edilmesi hakkında HDP milletvekili Sibel Yiğitalp soru önergesi verdi. Yiğitalp, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na verdiği soru önergesinde 7 Mart Pazartesi günü tahliye edilen 19 çocuktan sekizinin savcılık kararı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildiği bilgisinden söz etti.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA), 10 Mart’ta yayınlanan haberinde Sur'dan çıkan 19 çocuktan K. Ş. (11), T. A.(7), G. A.(10), R. A. (7), M. A. (6), Ö. A.(4). Ş.T. (9) ve adı öğrenilemeyen bir çocuğun, hakim onayı olmadan Çocuk Şube'den Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) teslim edildiği bilgileri yer aldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Sibel Yipitalp, bu konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Tahliye edilen çocukların durumu, SHÇEK’e verilen çocukların isimleri ve bu uygulamanın yasal dayanağının ne olduğunu sordu.

Yiğitalp'in soru önergesindeki sorular şöyle:

* Sur’dan sokağa çıkma yasakları süresince kaç çocuk tahliye edilmiştir? Bu çocukların yaş ve cinsiyete göre dağılımı nasıldır?

* Tahliye edilen çocuklardan kaçı gözaltına alınmış, kaçı tutuklanmış, SHÇEK’e verilmiştir?

* 7 Mart 2016 Pazartesi günü tahliye edilen 19 çocuktan 8'inin savcılık kararı ile SHÇEK'e verildiği iddiası doğru mudur? Doğruysa verilen çocukların isimleri nedir?

* Bu çocukların SHÇEK'e verilmesine kim hangi yasal yetkiye dayanarak karar vermiştir? Bu kararda hâkim onayı var mıdır? Yazılı bir karar var mıdır varsa tebliğ edilmiş midir?

* Çocukların anne veya babaları olmasına rağmen SHÇEK’e teslim edilmelerinin yasal dayanağı nedir? Bu konuda bir mahkeme kararı var mıdır?