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Sur'dan art arda patlama sesleri geliyor

Tanklardan atılan top atışları kentin bir çok noktasından duyuluyor

04 Şubat 2016 16:30

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı 6 mahallede sokağa çıkma yasağı devam ederken, ilçede son bir saattir art arda patlamalar meydana geldi.

Sur Kaymakamlığı'nın 2 Aralık'ta ilan ettiği sokağa çıkma yasağı devam ederken, güvenlik güçlerinin hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için başlattığı operasyonlar 65. gününe girdi. Bugün öğlen saatlerine kadar sessiz bir gün geçiren Sur ilçesi, son bir saattir güçlü patlamalarla sarsılıyor. Tanklardan atılan top atışları kentin bir çok noktasından duyulurken, çok sayıda ambulans, Gazi Caddesi üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda hazır bekletiliyor. Polis helikopterlerinin üzerinden uçuş yaptığı ilçeden sık sık keskin nişancıların ateş açtığı duyuluyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi'nde 9 mahallede sokağa çıkma yasağı dün kaldırılmıştı.

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