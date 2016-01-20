T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sur'daki tarihi caminin minaresi yıkıldı

Diyarbakır İl Müftülüğü, yaşanan çatışmalardan dolayı minarenin yıkıldığını doğruladı

20 Ocak 2016 01:13

Veysi Polat

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği merkez Sur ilçesinde meydana gelen çatışmalarda, hedef haline getirilen halk arasında ‘Beyaz Minare’ olarak bilinen Hacı Hamit Camii’nin minaresi yıkıldı.

Polis ile PKK’lılar arasında dün çıkan çatışmada hedef haline gelen Hacı Hamit Camii’nin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılması ile çevrede bulunan evlerde de hasar oluştu.

Diyarbakır İl Müftülüğü, yaşanan çatışmalardan dolayı minarenin yıkıldığını doğruladı.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur ilçesinde meydana gelen çatışmalarda hedef olan kentin ilk Osmanlı eseri olan Fatih Paşa Camii'nde yangın çıkmıştı. 

ETİKETLER

diyarbakırsurminarehacıcamihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24