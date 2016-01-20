Sur'daki tarihi caminin minaresi yıkıldı

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği merkez Sur ilçesinde meydana gelen çatışmalarda, hedef haline getirilen halk arasında ‘Beyaz Minare’ olarak bilinen Hacı Hamit Camii’nin minaresi yıkıldı.

Polis ile PKK’lılar arasında dün çıkan çatışmada hedef haline gelen Hacı Hamit Camii’nin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılması ile çevrede bulunan evlerde de hasar oluştu.

Diyarbakır İl Müftülüğü, yaşanan çatışmalardan dolayı minarenin yıkıldığını doğruladı.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur ilçesinde meydana gelen çatışmalarda hedef olan kentin ilk Osmanlı eseri olan Fatih Paşa Camii'nde yangın çıkmıştı.