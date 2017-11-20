Sur'daki operasyonlar sırasında bölgeden çıkarılan 11 çocuğa verilen hapis cezası bozuldu

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Sur ilçesinde, barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması, tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imha edilmesi ve PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için yapılan operasyonlar sırasında açılan güvenlik koridorundan çıkarılan 11 çocuğa, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi\'nce verilen değişik oranlardaki hapis cezaları, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, bozma gerekçesinde, çocukların eylemlere katıldığı yönünde dosyada delil olmadığı, yasal ve yeterli olmayan bir gerekçeyle karar verildiği için kararın bozulduğu açıkladı.

Sur\'da gerçekleştirilen hendek ve barikat operasyonları sırasında açılan koridor kullanılarak, operasyonların devam ettiği mahallelerden çıkarılan 12-17 yaşlarındaki 11 çocuk, 3 Mart 2016 tarihinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan çocuklardan F.Y. (16), Ö.S. (17) ve M.Ç. (17) tutuklanırken, R.A. (17), S.K. (14), Ş.A. (16), A.A. (15), F.B. (15), M.S.K. (15), M.F.D. (12) ile R.H. (16) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmayı 14 Haziran 2016 tarihinde tamamlayan savcılık, şüphelilerin tamamının \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılanmasını istedi.

Yargılamayı yapan Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 5 çocuğu \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Çocukların 12-15 yaşlarında olmasını ve iyi halini indirim nedeni kabul eden mahkeme, cezaları 2.5 yıla indirdi. Suça sürüklenen 5 çocuğun tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaate varıldığını belirten mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti.

15-18 yaşlarındaki 3 çocuğu 3\'er yıl 4\'er ay, 2 çocuğu 4\'er yıl 5\'er ay 10\'ar gün ve 1 çocuğu da 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, Ö.S., M.Ç. ve F.Y.\'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Gerekçeli kararında, örgüt üyesi çocukların, operasyonların bitmesi aşamasında, grup halinde teslim olduğunu belirten mahkeme, çocukların kendi istekleriyle terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğunu ve güvenlik güçlerine karşı silahlı eylem ve direnişe katıldıklarını bildirdi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, KARARI BOZDU

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından çocukların avukatları, kararın yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'ne başvuru yaptı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4\'üncü Ceza Dairesi, 3’ü tutuklu 11 çocuk hakkında verilen hapis cezalarının bozulmasına karar vererek, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Bozma kararında, PKK/KCK sözde \'yürütme konseyinin öz yönetimi\'nden başka seçenek kalmadığına yönelik çağrı üzerine bölgede yaşanan terör olaylarına dikkat çeken mahkeme, \'öz yönetim\' çağrılarının, terör örgütünün amaca ulaşmak için gerçekleştirdiği stratejik hamlelerin en önemlilerinden biri olduğunu kaydetti. Kararda, çocukların, Sur\'da askerlere ve polislere yönelik eylemlere katıldıklarının sabit olmadığı belirtildi.

\'YASAL VE YETERLİ OLMAYAN GEREKÇE\' İLE KARAR VERİLMİŞ

Çocukların \'vahim\' nitelikli eylemlere katıldığının kanıtlanması halinde, \'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\' suçundan da cezalandırılmaları gerektiğini belirten mahkeme, şehrin her tarafında işlenen; fakat işlenişi üzerinde müşterek hakimiyet bulunmayan veya ortak sıfatıyla katıldığı delillere göre, sabit olmayan \'vahim\' eylemlerden suça sürüklenen çocukların sorumlu olduğunun kabulünün imkanı bulunmadığını kaydetti. Kararda, suça sürüklenen çocukların güvenlik güçlerine yönelik \'vahim\' nitelikteki eylemlere katılıp, katılmadıklarının tespit edilmesi için çocukların nöbet tuttuğu iddia edilen yerlerde bu tarz bir eylem olup, olmadığının ilgili birimlere sorulması gerektiğini kaydeden mahkeme, çocukların eyleme katılımının tespiti halinde bu suçlardan dosya hazırlanarak, görülen dava ile birleştirilmesi gerektiğini belirtti. Ulaşılacak sonuca göre eylemlerin \'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma\' suçlarını oluşturup, oluşturmadığının tartışılarak, çocukların hukuki durumunun buna göre belirlenmesi gerektiğini belirten mahkeme, bu durumlar gözetilmeden yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle karar verildiğine dikkat çekti.

Kararda, ayrıca mahkemenin yasal ve yeterli olmayan yazılı gerekçeyle karar vermesinin kesin bozma nedeni olduğunu belirten mahkeme, tutuklu çocukların avukatlarının tahliye talebinin reddedilmesine karar verdi.



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