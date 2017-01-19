Sur’daki görüntülerle ilgili CHP’li Altıok’tan açıklama: Tüm çocuklardan kendi adıma özür dilerim

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen operasyonlar sırasında mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin tahliyeleri sırasında soyunmalarının istendiği görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Gazete Şujin’in haberine göre Altıok, çocukların istismara maruz bırakılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Bunca kötülük nasıl içselleştirilir? Ağır bir korku ve endişeyle çatışmalı bölgeden uzaklaşmaya çalışan çocuklara yönelik bu tutumun hiçbir açıklaması olamaz. Bu çocukların belleklerinde ve ruhunda uzun yıllar boyunca unutamayacakları yara açılmıştır. Ben görüntülerde tanıştığımız ve aynı muameleye maruz bırakılmış tüm çocuklardan kendi adıma özür dilerim."

Ne oldu?

Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasağında özel harekatçılar ile askerlerin ilçede mahsur kalan kadın ve çocukların koridordan çıkarken kazaklarını çıkarttırıp, ellerini kaldırarak yürüttüğü görüntüler geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlandı.

Görüntülerde yer alan çocuklardan biri, o geceye dair konuştu, “Bize bunu neden yaptılar ki?” diye sordu.

Konuyu Meclis’e taşıyan HDP Milletvekili Feleknas Uca ise İçişleri Bakanı’na şu soruyu sordu:

“Sur’a ilişkin bu tür görüntülerin sistematik olarak paylaşılmasının sebebi nedir?”