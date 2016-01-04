Sur'daki çatışmalarda 2 asker ve 1 polis hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde gece PKK'lılarla çıkan çatışmalarda şehit sayısı 3'e yükseldi. Çıkan çatışmada dün ağır yaralanan 1 askerin hastanede hayatını kaybetmesinin ardından, Sur'da başından vurulan Özel Harekat Polisi Musa Yüce da şehit olmuştu. Ayrıca bugün saat 15.00 sıralarında 1 uzman çavuşun daha şehit olduğu haberi geldi.

Operasyon sırasında teröristlerin keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateşte ağır yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı Diyarbakır Asker Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Sur'da dün geceden bu yana şehit olan güvenlik mensubu sayısı 2'si asker, 1'i polis olmak üzere 3'e yükseldi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, dün saat 22.25'te ağır yaralanan askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yaralanan polis şehit oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinden başından vurulan Özel Harekat Polisi Musa Yüce şehit oldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Fatihpaşa Mahallesi, Yenikapı Sokak'ta yürütülen operasyonlarda, PKK'lıların açtığı ateş sonucunda Özel Harekat Polisi Musa Yüce başından vurularak ağır yaralandı. Askeri hastaneye kaldırılan ve Kayserili olduğu öğrenilen Musa Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Musa Yüce'nin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.