Sur'daki çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlarında ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. TSK'nın sitesinden yapılan açıklamada, askerin bu sabah saat 05.15'de şehit düştüğü belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"07 Mart 2016 Pazartesi günü Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 05.15'de şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."