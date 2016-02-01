T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sur'da çıkan çatışmalarda 5 asker şehit oldu

Aralarında polislerin de olduğu yaralı 8 güvenlik görevlisi de hastanede tedavi altına alındı

01 Şubat 2016 12:14

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde devam eden operasyonlar sırasında bugün PKK'lılarca yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan askerlerin sayısı beşe yükseldi. Aralarında polislerin de olduğu yaralı 8 güvenlik görevlisi de hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lılarca kazılan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması ve el yapımı patlayıcıların imhası amacıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Savaş, Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp mahallelerinde operasyonlar sürüyor.

Hayatını kaybedenlerden biri teğmen

Bu sabah şehit olan askerlerden birinin teğmen olduğu öğrenilirken, şehit teğmenin Şanlıurfa'dan geçici görevle Sur'a gittiği, jandarma özel harekat tim komutanı olduğu bildirildi. 

Sur’daki yoğun çatışma nedeniyle Gazi caddesine sivillerin giriş çıkışlarına izin verilmedi.

ETİKETLER

askertskgenelkurmaysurdiyarbakır2 askerşehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24