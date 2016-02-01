Sur'da çıkan çatışmalarda 5 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde devam eden operasyonlar sırasında bugün PKK'lılarca yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan askerlerin sayısı beşe yükseldi. Aralarında polislerin de olduğu yaralı 8 güvenlik görevlisi de hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lılarca kazılan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması ve el yapımı patlayıcıların imhası amacıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Savaş, Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp mahallelerinde operasyonlar sürüyor.

Hayatını kaybedenlerden biri teğmen

Bu sabah şehit olan askerlerden birinin teğmen olduğu öğrenilirken, şehit teğmenin Şanlıurfa'dan geçici görevle Sur'a gittiği, jandarma özel harekat tim komutanı olduğu bildirildi.

Sur’daki yoğun çatışma nedeniyle Gazi caddesine sivillerin giriş çıkışlarına izin verilmedi.